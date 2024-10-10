الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية: الاستفادة من جامعة بنها الأهلية في تطوير المناطق الصناعية

مجلس أمناء جامعة
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، فيتو

 عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، أعضاء مجلس الأمناء. 

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 واستهل " السعيد " الجلسة بتوجيه الشكر باسم المجلس للمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية على حضوره أول اجتماع لمجلس الأمناء، كما وجه السعيد الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، على جهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة خلال فترة توليه المسئولية.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية حريصة على تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقا لأحدث النظم وتواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى أنها أصبحت من الجامعات الجاذبة للدراسة بها وضم العديد من الكفاءات نظرا لما تمتلكه من كافة عناصر النجاح حيث أصبحت تضم 8 كليات، وذلك فى إطار خطة الجامعة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانيات بها.

 

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بحضوره مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا دعمه الكامل للجامعة انطلاقًا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية، مضيفا أنه سوف يتم الإستفادة من إمكانيات الجامعة وكوادرها العلمية والبحثية في كافة التخصصات لخدمة وتطوير المناطق الصناعية بالقليوبية خاصة في مدينة العبور.

من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى الفترة من 1 /3 /2024 إلى 31 /5 /2024، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية للجامعة عن العام الجامعى 2024 / 2025، وأيضا أعداد الطلاب والكليات الجديدة التى تم افتتاحها.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد الدكتور ناصر الجيزاوي بنها الاهلية رئيس جامعة بنها

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