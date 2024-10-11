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اقتصاد

اتحاد الصناعات: 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا

علاء نصر الدين عضو
علاء نصر الدين عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاخشاب

 كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي بـ اتحاد الصناعات، أن وفدًا مصريًا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدًا السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار  ليبيا.

وأشار إلى أن الزيارة برعاية وإشراف ومساعدة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه رمضان جلال وعمر أبو شادي وراندا جلال.

 

وأكد نصر، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المتجهة إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب، والحديد والصلب، والفنادق، والصناعات المعدنية، والملابس، والشركات الرقمية.

 

علاء نصر الدين: إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى لمصر وليبيا

 وأضاف أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، مشيرا إلى أن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية تؤكد أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدرت تكلفة إعادة إعمار ليبيا بـ 570 مليار دولار. 

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علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث طرابلس إتحاد الصناعات غرفة الاخشاب والأثاث

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