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اقتصاد

اتحاد الصناعات: 2900 مصنع يعمل فى مجالات تدوير المخلفات

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب السقا اجتماعا موسعا، مع الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات والمسئولين بالجهاز للوقوف على الوضع الحالي لتطبيق منظومة إدارة المخلفات.

 أهمية صناعة التدوير 

وأكد إيهاب السقا أهمية صناعة التدوير لما لها من مردود اقتصادي هام على الدولة وتساهم بشكل فعال في تطبيق الاقتصاد الدوار.

وأضاف خلال الاجتماع أن مصانع تدوير المخلفات تتعدى الـ2900 مصنع في كافة مجالات التدوير مثل تدوير المخلفات البلاستيكية وتدوير الزيوت المعدنية وزيوت الطعام وتدوير المخلفات الزراعية وتدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها.

 

وقالت الشعبة، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل حرص غرفة الصناعات الكيماوية وشعبة إدارة المخلفات على التواصل مع كافة أجهزة الدولة لحل معوقات التصنيع وخاصة إدارة المخلفات.

 

واستمع الحضور إلى رؤية جهاز إدارة المخلفات عن الوضع الحالي والمستقبلي لمنظومة إدارة المخلفات كما استمع ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات إلى مشاكل الصناع ووعد بسرعة حل هذه المشاكل.

 

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية وممثلين عن الجهات البحثية المختلفة وأصحاب مصانع تدوير المخلفات من أعضاء الشعبة.

 

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وطالب الحضور بضرورة تواجد ممثل من الجهاز في كافة المحافظات بسرعة استخراج الموافقات اللازمة، واشار الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات الى أن كافة إجراءات التراخيص مقامة على موقع الجهاز.

 

وأشاد إيهاب السقا بتعاون الجهاز في الآونة الأخيرة وحرصهم على حضور اجتماعات الشعبة للتواصل مع كافة المصنعين.

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