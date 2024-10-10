الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد الصناعات: الحوافز الضريبية خطوة إيجابية في مسار دعم القطاع

أحمد إسماعيل صبره
أحمد إسماعيل صبره

أشاد أحمد إسماعيل صبره عضو  غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بإعلان وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قائلا: “أعرب عن خالص شكري وتقديري لوزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر”.

 

 الحوافز الضريبية جاءت فى توقيت بالغ الأهمية 

وأكد صبره أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

 

 ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل

وقال: “إننا بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة”.

واضاف: “من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل”.

وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

 التحديات التي تواجه الصناعة اليوم 

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وشدد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

شعبة المستوردين:  الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قرارات عاجلة من وزير المالية، وهذه تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

وأردف صبره: “نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غرفة الصناعات الكيماوية إتحاد الصناعات وزير المالية أحمد كوجك حزمة التيسيرات الضريبية القطاع الصناعى التحديات التي تواجه الصناعة

مواد متعلقة

قرارات عاجلة من وزير المالية، وهذه تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

وزير الاستثمار يكشف خطة مضاعفة إيرادات وزارة المالية

شعبة المستوردين:  الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الأكثر قراءة

بتروجت يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

حقيقة امتناع الطلاب عن الالتحاق بقسم الفلسفة في آداب القاهرة

بعد شكوى الزمالك، قرار رسمي من فيفا بشأن مشاركة بوبيندزا مع بوخارست الروماني

الأهلي يُقرر مضاعفة عقوبة السوشيال والسهر للاعبين بعد 11 مساءً

الرئيس السيسي يصل إريتريا وأفورقي على رأس مستقبليه

قمة إرتيرية صومالية بأسمرة قبل مباحثات الرئيس السيسي

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

شباب التلال.. عصا الاحتلال لإرهاب سكان الضفة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية