وزير الطيران المدني يبحث مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة التعاون المشترك

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون بين مصر وجميع دول القارة الأفريقية في كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية لتحقيق نهضة القارة السمراء.

العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين مصر وكوت ديفوار

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفير الإيفواري، مؤكدًا على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع جمهورية كوت ديفوار الشقيقة وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مضيفًا بأننا نسعد بتطوير العلاقات في كافة القضايا الدولية وتنميتها مما يساهم في تحقيق التناغم والتكامل بين قطاعي الطيران المدني المصري والإيفواري.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الإستفادة من الخبرات الفنية المصرية في مجالات النقل الجوي بشكل أكثر دقة، لاسيما في مجالات التدريب، والصيانة، والملاحة الجوية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء من الدول الإفريقية، مما يساهم في دعم الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبه أثنى السفير الإيفواري على هذا اللقاء المثمر والفعال، مشيدًا بدور مصر الحيوي في دعم أشقائها الأفارقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة بوجه عام، كما بعث تحيات وشكر وزير النقل والمواصلات ببلاده لقطاع الطيران المدني المصرى، معربًا عن تطلعه لتعميق مجالات التعاون مع الجانب المصري في مختلف أنشطة الطيران المدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال النقل الجوي، كما أكد على أن بلاده تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في شتى المجالات، خاصة من خلال تدريب الطيارين والضيافة الجوية، وفي مجالات الصيانة والملاحة الجوية، وسلطة الطيران المدني والمطارات، لما تتميز به من إمكانيات وكفاءات فنية متميزة في شتى الأنشطة لهذا القطاع الهام.

إعادة افتتاح خط مصر للطيران القاهرة أبيدجان

كما أشاد بإعادة افتتاح خط مصر للطيران (القاهرة/ ابيدجان) منذ يوليو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، وهى تعد خطوة هامة تؤكد على حرص الجانب المصري بالتوسع مع دول غرب إفريقيا، كونها سوقًا واعد يشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وتمثل بدورها دفعه نحو تعزيز أواصر جديدة من الترابط بين مصر وكوت ديفوار في المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطيران المدني أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين تحمل آفاقًا واعدة لتحقيق المزيد من التطور في شتى المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطيران المدني، كما رحب بدعوة نظيره الإيفواري لزيارة مصر قريبًا لبحث سبل التعاون المستقبلي في صناعة النقل الجوي، مؤكدًا على أن كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لن تدخرا جهدًا في توفير كافة البرامج التدريبية المتخصصة للأشقاء.