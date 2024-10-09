الطيران المدني تدرس توقيع اتفاقية نقل جوي مع كمبوديا

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة بالسفير أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا لدى مصر، لبحث سُبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.

توقيع اتفاقية نقل جوي مع كمبوديا

وتناول اللقاء، مناقشة رغبة الجانب الكمبودي في توقيع اتفاقية نقل جوي مع الجانب المصري، بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري والإقتصادي والسياحي بين البلدين.

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور سامح الحفني على العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط مصر بكمبوديا، حيث كانت مصر من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي تربطها علاقات دبلوماسية وثقافية ممتدة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أهمية دعم العلاقات المشتركة في مجال الطيران المدني مما يعزز من مكانة مصر المحورية بترابطها مع دول جنوب شرق آسيا.

كما أعرب وزير الطيران المدني عن استعداده لدعم التعاون الفعال مع الجانب الكمبودي من خلال عقد جلسات تنسيقية بين سلطتي الطيران المدني المصري والكمبودي بشأن مناقشة إمكانية توقيع اتفاقية نقل جوي تساهم في تفعيل حركة الطيران والشحن الجوي بين البلدين.

مجال شحن البضائع مع كمبوديا

ومن جانبه، أعرب سفير كمبوديا عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، مؤكدًا على دور مصر الداعم لبلاده في إفريقيا، متطلعًا إلى مزيد من آفاق التعاون مع الجانب المصري على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال شحن البضائع لدعم حجم التبادل التجاري بين الجانبين في ضوء التطورات الاقتصادية ومن بينها زيادة الصادرات في مجالات الزراعة وصناعة المنسوجات والمطاط، لافتًا أن مصر تتمتع بموقع متميز يجعلها وجهة سياحية مفضلة لدى الشعب الكمبودي الذين يرغبون في استكشاف معالمها المتنوعة.