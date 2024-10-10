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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "فهد البطل" لــ أحمد العوضي فى رمضان 2025

أحمد العوضي،فيتو
أحمد العوضي،فيتو

يخوض النجم أحمد العوضي تجربة بطولة درامية جديد تحمل اسم “فهد البطل”، وهو المسلسل المقرر أن ينافس به نجوم الدراما فى موسم رمضان المقبل 2025.

أبطال فهد البطل

وتضم قائمة العمل قائمة طويلة من النجوم من مختلف الأعمال، حيث تشارك لوسي، احمد عبد العزيز، محمود البزاوي،حجاج عبدالعظيم، حمزة العيلي، عصام السقا.

كما تشارك ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، صفوة، وملكة الجمال يارا السكري.

قصة مسلسل فهد البطل


 وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

 

  يأتي العمل من  تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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