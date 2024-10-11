الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رفع كفاءة الحرم الجامعي بـ آداب أسيوط (صور)

تطوير الحرم الجامعي
تطوير الحرم الجامعي بكلية الآداب جامعة أسيوط، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تجديد ورفع كفاءة الحرم الجامعي بكلية الآداب، وتنفيذ عدد من أعمال التطوير، والتجديد لمختلف مرافقها؛ بما يتناسب مع الطراز المعماري للكلية.

 

تجرى أعمال التطوير، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ إدارة الإنشاءات بالشؤون الهندسية بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي  لرئيس الجامعة، وعز المنصوري أمين الكلية.

 

توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تدعم الطلاب

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جهود التطوير تأتي في إطار حرص الجامعة، على توفير بيئة تعليمية، وبحثية متطورة، تدعم الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس؛ في مساعيهم الأكاديمية، والعلمية، وتحسين كفاءة مرافق الكلية، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات منتسبيها بشكل أفضل، والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية.

تطوير وتوسعة المداخل والمخارج بحرم كلية الآداب 

 ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  إلى أن أعمال التطوير  والتجديد شملت صب خرسانة مطبوعة لتحديد أماكن المداخل ومسارات الحركة داخل الكلية، وتطوير وتوسعة المداخل والمخارج بحرم الكلية لسهولة الحركة، وتجميل الكلية، وتشجيرها، واستحداث غرف جديدة لأعضاء هيئة التدريس بسعة (٤٠) مكتبًا، إلى جانب مكاتب جديدة لإدارة شئون الطلاب؛ للحد من التزاحم، والتيسير على الطلاب، والعاملين، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة لكلية الآداب في مختلف المجالات.

 

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 وأضاف الدكتور حامد مشهور، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،؛ أن أعمال التجديد شملت؛ توفير جراجات جديدة للسيارات، وصب أرضيات الكلية بالخرسانة، وتركيب إنترلوك في أرضيات الكلية، إلى جانب تطوير مدخل بوابة الكلية أمام استراحة كبار الزوار، والممشى أمام مركز دراسات المستقبل بالكلية، ومركز اللغة، كما تم إحلال، وتجديد جميع دورات المياه بالكلية سواء الخاصة بالطلاب، أو بأعضاء هيئة التدريس.

 

 

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