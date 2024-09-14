السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الشوارع بحي شرق (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الرصف، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أعمال رصف عدد من شوارع حي شرق مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك في إطار توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

 

 رافقه خلال الجولة أحمد ثابت رئيس حي شرق والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس بهاء أبو النجا رئيس قسم المشروعات بالشركة.
وقد استهل المحافظ جولته التفقدية لأعمال الرصف بتفقد الأعمال الجارية بشارع أحمد الهلالي ثم شارع حسن الهلالي وتفرعاتهما من أمام مقر إدارة الحماية المدنية بشارع الهلالي حتى شارع رياض.

استكمال أعمال الرصف بباقي شوارع حي شرق 


ووجه المحافظ رئيس حي شرق ومسئولي الرصف بتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر واستكمال أعمال الرصف بباقي شوارع الحي المدرجة في الخطة الموضوعة وذلك وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ومراعاة مداخل المنازل والجراجات والمطابق الخاصة بالمنازل والمطابق العمومية. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كإدارة المرور وشرطة الإشغالات، وشركات المرافق والخدمات (الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات و...) وغيرها لتذليل العقبات سواء قبل أو أثناء أو بعد تنفيذ هذه الأعمال التي سوف تساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والازدحام وسط المدينة وذلك برفع المطابق بالشوارع والميادين ومنع أي عمليات تكسير في الشوارع بعد رصفها والعمل على ضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل. 

محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحصر مخازن ومعدات مشروع الرصف

محافظ أسيوط يناقش مستجدات أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية


وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير والرصف التي تتم بالأحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الأعمال التي تتم موضحًا أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تأتي لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة لتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى

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