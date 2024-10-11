خلال ساعات، الأرض تتعرض لعاصفة جيومغناطيسية قوية

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن حدوث عاصفة جيومغناطيسية في هذه الأثناء الجمعة 11 أكتوبر 2024، وذلك نتيجة لوصول انبعاث كتلي إكليلي قوي إلى المجال المغناطيسي لكوكبنا في 10 أكتوبر، وتشير القياسات أن مستويات العاصفة حاليًا تتقلب بين G3 (قوي) وG4 (شديد) تتوقع ضرب الأرض خلال ساعات، وقد أدى ذلك لظهور أضواء الشفق القطبي في خطوط العرض الوسطى وما بعدها.

عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض

وقال إنه لا يزال عرض الأضواء القطبية مستمرًا، لذا إذا كان المكان الذي تعيش فيه مظلمًا وضمن الحدود الممكنة لرؤية تلك الأضواء فابتعد عن أضواء المدينة فقد تشاهدها.

وتكون تأثيرات العاصفة G3 وتصنف بأنها قوية، واضطرابات كبيرة في شبكة الطاقة واضطرابات في عمليات الأقمار الصناعية وشفق قطبي مرئي في مناطق خطوط العرض المنخفضة وتأثيرات محتملة على المركبات الفضائية وأنظمة الملاحة.

انقطاعات واسعة النطاق لشبكة الطاقة

وتكونت تأثيرات العاصفة G4 ونصنف بأنها شديدة انقطاعات واسعة النطاق لشبكة الطاقة واضطرابات كبيرة في عمليات الأقمار الصناعية وظهور الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض المتوسطة، وسط أضرار محتملة للمركبات الفضائية وأنظمة الملاحة كما، يمكن للعواصف الجيومغناطيسية بهذا الحجم أن تسبب تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.