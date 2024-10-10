فريق من طلاب محافظة المنوفية يحصل على المركز الأول فى مسابقة ناسا
تمكن فريق من طلاب محافظة المنوفية، من الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى أعلنت عنها وكالة ناسا الفضائية، والتى أعلنت خلالها عن 20 مشكلة وعلى الفرق المنشاركة تقديم الحلول.
تكون الفريق من 5 طلاب أكبرهم الهدى علاء الدين (تيم ليدر) طالبة بالصف الأول الثانوى بشبين الكوم، وأصغرهم مؤمن علاء الدين بالصف السادس الإبتدائى، وتضمن الفريق محمد محمود الصياد، وأحمد محمد بدر، وجنا أحمد جودة.
وتقدم الفريق بمشروع تحدى إستكشاف الكواكب بإستخدام التكنولوجيا المتطورة لحل تحديات العالم الحقيقى، والكشف عن الكواكب التى من الممكن أن يكون بها حياة، وتمكنوا من حصد المركز الأول والتأهل للمنافسة عالميا فى المسابقة التى تستقام بدولة أمريكا.
حلم الإنضمام لناسا
الهدى علاء الدين تيم ليدر الفريق تقول لـ "فيتو" أنها تحلم منذ الصغر بالعمل فى وكالة ناسا الفضائية وشعرت بالسعادة عندما وجدت إعلان المسابقة وقررت الإشتراك فيها بعد تكوين الفريق.
وأشارت الهدى إلى أنها نجحت فى إختبارات مدارس stem لكن بعد المسافة جعل والدها يقرر إلحاقها بالمدرسة الثانوية لتقرر عدم التخلى عن حلمها والإشتراك فى مسابقات الوكالة والتأهل للمنافسة عالميًا بعد تخطى أكثر من 2000 فريق فى مصر.
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