عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية أن الأرض تتأثر اليوم الثلاثاء بعاصفة مغناطيسية شديدة القوّة.

وقال كبير المختصين في المركز، ميخائيل ليوس:"بدأت الأرض تتأثر بعاصفة مغناطيسية قوية جدا! العاصفة المتوقعة بدأت بعد تأخير طويل".

وأشار الخبير الروسي إلى أن العاصفة التي صنّفت من الفئة G4 بدأت صباح اليوم بعد الساعة 06:00 بتوقيت موسكو ومن المفترض أن تتوقف خلال النصف الثاني من النهار.

كما أشار الخبراء في معهد الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى أن العاصفة المذكورة ضربت الأرض بعد مرور سحابة بلازما، قذفتها الشمس مؤخرا.

وقال بيان صادر عن المعهد:"العاصفة مستمرة، لكن من المفترض ألا تستمر طويلا، ومع ذلك، فقد مرت الكتل الرئيسية من البلازما بالقرب من كوكبنا".