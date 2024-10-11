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وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وذلك فى إطار حرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة 

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على التواجد في "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" باكرًا بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل السيد الوزير الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي) والتي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يُستخدم فى صناعة الأحبار،  النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق)؛ حيث تضم الشركة (مصنع 18 الحربي) مجمعين صناعيين بإجمالى (30 مصنعا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية - الفيزيائية - الميكانيكية - والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك المنتج النهائى.

معدلات الإنتاج بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

 

وخلال الجولة استمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على الحديث عن قُرب مع العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضًا الإطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكدًا على اهتمام سيادته بالعاملين وانفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى والاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين) والتى من شأنها تحسين بيئة العمل.

وتابع الوزير مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية

 

بدوره أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وإمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى وعمالة مدربة، وأوضح "بكر" أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وجّه خلال الزيارة المفاجئة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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