ذكرى نصر أكتوبر 1973، تدمير 10 طائرات للعدو في مثل هذا اليوم

ذكريات نصراكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 10 أكتوبر من العام 1973.

تستعرض فيتو هذه البيانات التي تظهر إنجازات القوات علي الجبهة.

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البيان الرقم (24)

التاريخ: 10/10/1973

سعت: 1335

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

حاول العدو الجوي صباح اليوم مهاجمة بعض قواعدنا الجوية المتقدمة فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي واضطرته إلى إسقاط حمولته من القنابل بعيدًا عن القواعد الجوية وأصبنا له 4 طائرات سقطت بالقرب من القواعد الجوية.

كما تم إسقاط طائرتين معاديتين فوق القطاع الشمالي من الجبهة أثناء مهاجمتها لقواتنا في هذا القطاع.

وقد قامت قواتنا الجوية في الساعة العاشرة من صباح اليوم بقصف مركز لمراكز قيادة العدو ووحداته ومنشآته الإدارية على الساحل الشمالي لسيناء فاشتعلت بها النيران وحدثت بها خسائر فادحة في المعدات والأفراد وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.

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البيان الرقم (25)

التاريخ: 10/10/1973

سعت: 1430

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

لا زالت قواتنا البرية تعدل أوضاعها المتقدمة شرق قناة السويس تحت حماية قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي مع تقهقر العدو شرقًا.

وقد شاهدت إحدى دورياتنا في القطاع الشمالي من الجبهة بعض مدرعات للعدو فطاردتها وترك العدو بعض من دباباته وعرباته المدرعة وفر شرقًا، فاستولت قواتنا على 15 دبابة وعربة مدرعة أكثرها سليمة، (12 دبابة م 60 وسنتوريان و3 عربات مدرعة) وبعض الأفراد والأسرى.

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البيان الرقم (26)

التاريخ: 10/10/1973

سعت: 1702

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

أثناء تقدم إحدى وحداتنا البرية في القطاع الجنوبي من الجبهة تقابلت مع قول مدرع للعدو فاشتبكت معه على الفور في معركة تصادمية عنيفة ودمرت عددًا كبيرًا من دباباته وعرباته المدرعة ومدفعياته وفر بعض أفراد العدو تاركين ورائهم أسلحتهم سليمة وتمكنت قواتنا من الاستيلاء عليها وهي:

3 دبابة سنتوريان

4 مدفع 105 مم

6 مدفع ½ بوصة

4 هاون 81 مم

عدد كبير من البنادق والرشاشات

وجميعها صالحة للاستخدام.

كما قامت وحداتنا من قوات الدفاع الجوي بالاشتباك مع طائرات العدو التي حاولت الإغارة على قواتنا وأسقطت له أربع طائرات وأصابت طائرتين وبذا تكون خسائر العدو في الطائرات خلال النصف الأول من هذا اليوم تدمير 10 طائرات وإصابة طائرتين.