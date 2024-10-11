ضحايا حفل تايلور سويفت، أول زيارة علنية للأميرة كيت بعد إنهائها العلاج الكيميائي

تضمنت أول مشاركة عامة للأميرة كيت ميدلتون، بعد إكمال علاجها الكيميائي، لقاءات عاطفية مع عائلات الأطفال الذين قُتلوا في حادث طعن جماعي في أثناء حفل رقص على طراز تايلور سويفت في الصيف الماضي.

وزار الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، ساوثبورت بإنجلترا لإظهار الدعم للمجتمع بعد الهجوم المأساوي الذي وقع في 29 يوليو، وقُتل فيه ثلاثة أطفال وأصيب عشرة آخرين.

وخلال الزيارة المؤثرة، قضى الزوجان 30 دقيقة مع كل من عائلات الفتيات الثلاث اللواتي لقين حتفهن، بالإضافة إلى معلم الرقص الذي شهد الحادثة.

وأكد الأمير ويليام والأميرة كيت أهمية الوقوف بجانب المجتمع، إذ نشرا صورة على منصة "إكس"، معلقين: "نستمر في الوقوف إلى جانب الجميع في ساوثبورت، ولقاء المجتمع اليوم كان تذكيرًا قويًّا بأهمية دعم بعضنا".

وفي أثناء الزيارة، أظهرت كيت تعاطفًا عميقًا مع عائلات الضحايا، بحيث احتضنت أفراد فرق الإنقاذ الشجاعة الذين ساعدوا في إنقاذ الأطفال.

وتعليقًا على حالة كيت، قالت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس إن هناك "توترًا مفهومًا" في البداية، لكن ابتسامتها عادت عندما استمع الزوجان لقصص مؤلمة من الآباء المفجوعين.

والجدير بالذكر، توفيت الفتيات بيبي كينج، 6 سنوات، وإلسي دوت ستانكومب، 7 سنوات، وأليس دا سيلفا أجيار، 9 سنوات، نتيجة الإصابات التي تعرضن لها، في حين أصيبت المعلمة ليان لوكاس بجروح خطرة في أثناء محاولتها حماية طلابها.

وكانت هذه الزيارة الأولى لكيت بعد انتهاء علاجها الكيميائي، وأوضحت أن قرار انضمامها إلى ويليام جاء تعبيرًا عن دعمها ورحمتها للمجتمع المحلي.

وقد أبدى الأمير ويليام تعاطفًا خلال لقائه فرق الإطفاء والشرطة، وقال: "أنتم محترفون حقيقيون، اعتنوا بأنفسكم"، ما أثار ضحك الحضور عندما دعاهم للحصول على كوب من الشاي بعد اجتماع دام 30 دقيقة.

وكانت كيت قد أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي، أنها أنهت برنامج علاجها الكيميائي الوقائي ضد السرطان وستشارك في عدد من المناسبات العامة في وقت لاحق من العام.

وأوضحت كيت وقتها أن طريقها للتعافي تماما من المرض سيكون طويلًا.

وخضعت أميرة ويلز، لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير كشفت عن وجود ورم سرطاني، جعلها تتلقى العلاج منذ ذلك الحين.