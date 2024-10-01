العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

أكد أحد أفراد العائلة الملكية أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، "تتمتع بصحة جيدة" بعد إكمال علاجها الكيميائي الوقائي لمكافحة السرطان.

الحالة الصحية لكيت ميدلتون بعد انتهاء علاجها الكيميائي

وجاء هذا الإعلان بعد أن ظهرت كيت، 42 عامًا، في مقطع فيديو مؤثر برفقة زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، حيث تحدثت عن صعوبة الأشهر التسعة الماضية منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.

ووصفتها بأنها "مخيفة" و"صعبة بشكل لا يصدق"، ورغم التحديات، أكدت كيت أنها تركز على البقاء "خالية من السرطان".

وفي حديثها، أشادت فريدريك وندسور، المعروفة أيضًا بصوفي وينكلمان، بأقاربها الملكيين قائلة: "إنهم دافئون وداعمون".

كيت تواجه المرض بشجاعة

وأعربت عن إعجابها بكيت، مشيرة إلى أنها كانت "شجاعة بشكل مذهل" عندما التقت بها في نهائي ويمبلدون للرجال في يوليو.

وفي الفيديو، عبرت كيت عن ارتياحها بعد إكمال علاجها، وشكرت الجمهور على دعمهم، وقالت: "رحلة السرطان معقدة ومخيفة، لكنها تمنحك منظورًا جديدًا للحياة، أستعد الآن للعودة إلى العمل وأتطلع إلى القيام بمشاركات عامة في الأشهر المقبلة".

كما أثنت فريدريك على العمل الجاد للعائلة المالكة، بما في ذلك الملك تشارلز، الذي عاد بسرعة إلى واجباته بعد تشخيصه بالسرطان، مشيرة إلى أنه "رجل ملهم للغاية".