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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل عمرو دياب في القاهرة

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي بالقاهرة وذلك يوم 8 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، بعد حفلاته التي أحياها مؤخرا.

حفل عمرو دياب بالقاهرة 

ومن المتوقع أن يشهد حفل عمرو دياب في القاهرة عدد كبير من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

كما يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا جديدا، مساء يوم 30 نوفمبر المقبل، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم بسفح الأهرامات وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أنه قرر اعتزال الغناء في الأفراح، بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين، حاول التقاط صورة تذكارية معه أثناء غنائه بأحد الأفراح.

وأضاف المصدر أنه نظرًا للصداقة القوية التى تربط عمرو برجل الأعمال باسل سماقية، وافق على إحياء حفل زفاف ابنته بشكل استثنائي.

وحصل عمرو على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهو ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، نظير الغناء بالحفل.

وقدم الهضبة فقرة غنائية مدتها ساعتان تقريبًا، بالرغم من أنه كان يغني بحفلات الزفاف فقرة غنائية مدتها خمسون دقيقة فقط.

وأوضح المصدر أن الهضبة كان يحصل على أجر قدره 60 ألف دولار نظير الغناء بالأفراح، ويعد هو المطرب الأعلى أجرًا في الوطن العربي، ورغم ذلك، قرر اعتزال الغناء بالأفراح، وهو قرار اتخذه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر وآخرون.

 

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