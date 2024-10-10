منتخب موريتانيا يصل استاد القاهرة لخوض المران الختامي قبل مواجهة مصر (فيديو)

وصل منتخب موريتانيا، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، لخوض مرانه الختامي قبل مواجهة منتخب مصر المقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب.

تصريحات حسام حسن عن مباراة موريتانيا

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه لا يركز على أن يكون تريند، وأنه جاء لمنتخب مصر من أجل العمل بإخلاص واجتهاد، وكل هدفه إسعاد جماهير مصر.

المدير الفني للمنتخب الوطني قال في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، قبل مواجهة منتخب موريتانيا غدا الجمعة، بتصفيات أمم أفريقيا 2025: هنشتغل مهما كانت الظروف والتحديات، مصر هي من قادت الكرة الأفريقية وساعدت في تأسيس الاتحاد الأفريقي لذلك يجب أن تستعيد مكانتها في ريادة القارة السمراء.

وأضاف: “ما يحدث في منتخب مصر لا أسميه إحلال وتجديد ولكن أسميه تواصل أجيال.. أنا قادر وعندي الجرأة إني اشتغل مع العناصر الصاعدة وإن شاء الله أعمل بيهم نتائج كويسة، وكل الماتشات القادمة خارج مصر لو مكسبتش يبقى مخسرش وأنا شغال على كدا”.

وتابع حسام حسن: في ناس بتقلل من مجهودنا بيقولو في الفضائيات إن منتخب مصر ضمن التأهل خلاص وهذا الكلام غير صحيح ومردوده خطير على لاعبي منتخب مصر.. أتمنى الناس ترحمنا شوية في تحليل الفرق المنافسة ويجب أن يعمل الجميع على دعم الفريق وعدم التقليل منه.