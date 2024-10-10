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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، تفاصيل المران الختامي للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة موريتانيا (صور)

المران الختامي لمنتخب
المران الختامي لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

تفاصيل مران منتخب مصر

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص الكابتن حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

شارك في مران المنتخب الوطني ٢٥ لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو  ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه  ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل ومصطفي محمد  وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي اعضاء اتحاد الكرة والاستاذ محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

فوز بوتسوانا على الرأس الأخضر

حقق منتخب بوتسوانا مفاجأة بالفوز علي مضيفه منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدف منتخب بوتسوانا في شباك منتخب الرأس الأخضر، توميسانج أوريبوني في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

 

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