الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

محاسبة بدعوى طلاق: أجبرني على ترك عملي لأتسول مصاريفي منه وعندما واجهته ببخله كسر ذراعي

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

رفعت محاسبة، دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقالت إنه أجبرها على ترك عملها بعد حملها فوافقت لتجنب افتعال المشاكل معه

 
وأضافت: "قبل زواجي منه كنت أعمل بشركة محاسبات  وأتقاضى أجرًا كبيرًا، ومعتادة أن يكون لي دخل خاص أنفقه كما أشاء، وعندما أجبرني زوجي على المكوث بالمنزل لرعاية طفلي بعد الولادة امتثلت له، إلا أنه كان بخيل وجعلني أعيش في جحيم وأتسول منه لأحصل على مصاريف توفير احتياجات المنزل".

وأشارت إلى أن بذلك تسبب لها في ضرر مادي ومعنوي مما جعلها تترك المنزل وتتوجه لمنزل والدها.

وتابعت: "أصبحت لا أطيق العيش معه وعندما واجهته ببخله تعدى عليَّ بالضرب وتسبب في كسر ذراعي الأمر الذي جعلني أترك المنزل، واطلب الطلاق فهددني باستيلاء على  حقوقي، الأمر الذي جعلني أرفع الدعوى".

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دعوي طلاق للضرر محكمة الأسرة بأكتوبر بشركة محاسبات

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