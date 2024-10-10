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خارج الحدود

غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة النافورة جنوب لبنان قرب مقر اليونيفيل

اليونيفيل، فيتو
اليونيفيل، فيتو

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة عنيفة استهدفت بلدة الناقورة بالقرب من مقر اليونيفيل.

 

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان قرب مقر اليونيفيل

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، ان الطيران الإسرائيلي المعادي شن غارات جوية استهدفت بلدات: شقرا، بيت ليف، عنقون، بيت ليف، شقرا، معروب، الناقورة، دير قانون النهر، الشعيتية وبرج قلاويه.

كما استهدف جيش الاحتلال، بالمدفعية الناقورة واللبونة والخيام وعلما آلشعب بالقذائف الثقيلةً.

 

الأمم المتحدة تحذر من تهديد سلامة وأمن قوات اليونيفيل

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أشار في تصريحات سابقة له اليوم، إلى إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في خطر متزايد، على خلفية إطلاق نار على قوة إيطالية ضمن اليونيفيل

ولفت لاكروا في تصريح لمجلس الأمن الدولي، إلى ان "قوات حفظ السلام قابعة في قواعدها مع فترات زمنية طويلة قضتها في الملاجئ".

مضيفا أن البعثة، المعروفة باسم اليونيفيل، مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. 

وأوضح أمام مجلس الأمن، إن "قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصر على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما.

 

قلق إيطاليا وفرنسا من استهداف الاحتلال قوات اليونيفيل

وأثار استهداف الجيش الإسرائيلي موقع لليونيفيل في جنوب لبنان، غضبًا عارمًا في إيطاليا، التي اعتبرته جريمة حرب واستهداف متعمد للقوات الدولية.

كما أعربت فرنسا عن قلقها العمي" بعد الهجوم، وقالت أنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن إطلاق النار على قوات اليونيفيل، وأكدت أن حماية قوات الأمم المتحدة واجب على جميع الأطراف.

وتحدث وزير الدفاع الإيطالي غيدو كورسوتو بلهجة حادة عن الواقعة قائلا: "لم يكن هذا خطأ، ولم يكن عطلا، كان إطلاق نار متعمدا، جريمة حرب. نحن لا نتلقى أوامر من إسرائيل".

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم، إن إسرائيل توصي بنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل شمالًا لمسافة 5 كليومترات.

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الناقورة اليونيفيل جنوب لبنان إسرائيل بيت ليف دير قانون النهر

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