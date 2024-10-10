الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي، الأمم المتحدة تعلن بقاء قوات اليونيفيل في مكانها بلبنان

قوات اليونيفيل، فيتو
قوات اليونيفيل، فيتو

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله:" إن قوات اليونيفيل ستبقى في مكانها بلبنان حاليا لكن الوضع سيئ".

قوات اليونيفيل تبقى في أماكنها بلبنان 

وأضاف المسؤول الأممي في حديثه مع صحيفة واشنطن بوست:" أن معظم قوات اليونيفيل محاصرة بالملاجئ وسط نيران كثيفة وعاجزة عن أداء مهامها".

وفي وقت سابق أعلنت قوات اليونيفيل عن تعرضها لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة اثنين من قواتها.

وأدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر لـقوات اليونيفيل، مؤكدا على دعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن.

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل 

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى  السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

txt

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل

txt

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليونيفيل لبنان واشنطن بوست جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان

اليونيفيل: إصابة 3 جنود جراء انفجار قرب آليتهم جنوب لبنان

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

مجموعة مصر، منتخب بوتسوانا يفاجئ الرأس الأخضر ويفوز 0/1

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية