بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي، الأمم المتحدة تعلن بقاء قوات اليونيفيل في مكانها بلبنان

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله:" إن قوات اليونيفيل ستبقى في مكانها بلبنان حاليا لكن الوضع سيئ".

قوات اليونيفيل تبقى في أماكنها بلبنان

وأضاف المسؤول الأممي في حديثه مع صحيفة واشنطن بوست:" أن معظم قوات اليونيفيل محاصرة بالملاجئ وسط نيران كثيفة وعاجزة عن أداء مهامها".

وفي وقت سابق أعلنت قوات اليونيفيل عن تعرضها لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة اثنين من قواتها.

وأدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر لـقوات اليونيفيل، مؤكدا على دعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن.

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

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