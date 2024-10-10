القبض على قائد سيارة بسبب السير عكس الاتجاه بالقطامية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارة وقائدها.