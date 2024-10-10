المشدد 6 سنوات لعامل وشقيقه لاتجارهما في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وشقيقه لاتجارهما في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، واستخدامهما القوة والعنف ضد مأموري الضبط القضائي، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان وحسام همام العدلي، وهيثم حلمي علي ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "فارس ع ع ع" 21 سنة - عامل - ومقيم في شارع الأسيوطي مدينة بدر - منشية عبد المنعم رياض دائرة أول شبرا الخيمة، و"أحمد ع ع ع" 20 سنة - عاطل ومقيم في ذات العنوان، في القضية رقم 7988 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1636 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش محلي الصنع (بدون ترخيص) على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه استخدام القوة والعنف حيال أحد مأموري الضبط القضائي وهو الرائد "محمود صبري"- معاون مباحث أول شبرا الخيمة وهو من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري محل الاتهام الثاني مطلقًا منه عيار ناري في مواجهته محاولا اصابته ومنعه من أداء عمل من أعمال وظيفته إلا هو تنفيذ اذن الضبط والتفتيش في حقهما وكان ذلك في وجود المتهم الثاني لمؤازرته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به ألا وهو تمكن الضابط من السيطرة عليهما وضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.