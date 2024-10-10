الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 6 سنوات لعامل وشقيقه لاتجارهما في الهيروين بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وشقيقه لاتجارهما في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، واستخدامهما القوة والعنف ضد مأموري الضبط القضائي، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

صحة القليوبية: حملة «بداية» قدمت أكثر من 1264775 خدمة

محافظ القليوبية يواصل لقاءاته بالمواطنين، ويوجّه بتوفير فرص عمل

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان وحسام همام العدلي، وهيثم حلمي علي ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "فارس ع ع ع" 21 سنة - عامل - ومقيم في شارع الأسيوطي مدينة بدر - منشية عبد المنعم رياض دائرة أول شبرا الخيمة، و"أحمد ع ع ع" 20 سنة - عاطل ومقيم في ذات العنوان، في القضية رقم 7988 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1636 لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها،  بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش محلي الصنع (بدون ترخيص) على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه استخدام القوة والعنف حيال أحد مأموري الضبط القضائي وهو الرائد "محمود صبري"- معاون مباحث أول شبرا الخيمة وهو من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بأن قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري محل الاتهام الثاني مطلقًا منه عيار ناري في مواجهته محاولا اصابته ومنعه من أداء عمل من أعمال وظيفته إلا هو تنفيذ اذن الضبط والتفتيش في حقهما وكان ذلك في وجود المتهم الثاني لمؤازرته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به ألا وهو تمكن الضابط من السيطرة عليهما وضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أول شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا قسم اول شبرا الخيمة محافظة القليوبية محافظ القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

صحة القليوبية: حملة «بداية» قدمت أكثر من 1264775 خدمة

محافظ القليوبية: الاستفادة من جامعة بنها الأهلية في تطوير المناطق الصناعية

محافظ القليوبية يواصل لقاءاته بالمواطنين، ويوجّه بتوفير فرص عمل

رياضة القليوبية تتابع أعمال انعقاد عمومية نادى بهتيم

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

الشبح ينجو من الموت، معلومات عن وفيق صفا الرجل الغامض في حزب الله

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بالقاهرة الجديدة

مشاجرة بين طبيبي أسنان مع 3 طلاب بسبب لهو الأطفال في النزهة

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية