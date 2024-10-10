الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

مجلس أمناء بنها الأهلية يكرم قيادات الجامعة السابقين

جامعة بنها الاهلية،
جامعة بنها الاهلية، فيتو

 كرم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية خلال اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء، قيادات الجامعة السابقين نظرا لجهودهم المبذولة خلال المرحلة الانتقالية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية.

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 مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

 وأكد الدكتور جمال السعيد خلال اللقاء أن العمل الأكاديمي داخل الجامعة حلقات متصلة من العطاء والتعاون داخل المواقع المختلفة.
وشمل التكريم كل من الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة السابق، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية السابق، والدكتور وليد طلعت المشرف على برامج كلية العلاج الطبيعي السابق، والدكتور أحمد طه المشرف على برامج كلية علوم الحاسب السابق، والدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل مدير برامج كلية الطب البشرى السابق، والمستشار محمود علي الدين المستشار القانونى لجامعة بنها.

 

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور جمال سوسه الدكتور جمال السعيد الدكتور تامر سمير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي

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