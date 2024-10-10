التأمين الصحي بالقليوبية يعلن التوسع في المرور الميداني على كافة المنشآت

أجري الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفي النيل بشبرا الخيمة، لمتابعة انتظام العمل، وجاهزية جميع الأقسام للتأكد من تقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضي.

تأتي الزيارة في إطار تكليفات الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتواجد علي رأس العمل ومتابعة إحتياجات المواطنين.

جاء ذلك، برفقة الدكتور محمد عبد الغني مدير المستشفي، والدكتور أحمد مصطفي نائب مدير المستشفي، حيث تم مراجعة الأقسام الداخلية، رعاية القلب، وحدة القسطرة، المعمل، الأشعة، بنك الدم، الصيدليات والمخازن.

تابع مدير الفرع العمل بقسم الطوارئ، للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض وباقي العاملين، موجهًا بزيادة الأطباء بالطوارئ وبالأخص في غرف فرز المرضي.

استمع مدير الفرع بـ القليوبية لمطالب الأطباء الجدد، حيث ارتكزت مطالبهم علي التدريب والتعليم الطبي المستمر، موجهًا مدير المستشفي بعقد إجتماع مع الأطباء الجدد في حضور رؤساء الأقسام لتحديد الإحتياجات التدريبية، وتخصيص يوم علمي لكل قسم لمناقشة الحالات المرضية وأحدث المستجدات والممارسات، مع وضع بروتوكولات علاجية لأكثر حالات تردد علي الطوارئ، لضمان استمرارية التعليم الطبي، والنهوض بالمستوي العلمي لشباب الأطباء، وأطباء الزمالة المصرية.

ولاحظ مدير الفرع تكدس في غرف كشف المرضي والملاحظة، نتيجة معدلات التردد العالية، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات حجز المرضي بالأقسام الداخلية والرعايات.

ـ تواجد الأخصائيين علي مدار الساعة بقسم الطوارئ.

شدد مدير الفرع علي ضرورة تواجد الأخصائيين علي مدار الساعة، والتواصل الدائم مع رؤساء الأقسام لسرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ إما بالخروج تحسن أو الحجز، مؤكدًا علي توقيع السادة الاستشاريين بالملف الطبي وكتابة الخطة العلاجية للمرضي، وتحديد مدة الإقامة، ومراجعة ملاحظات التقدم الاكلينيكي وأوامر الأطباء وشيت الدخول وصحيفة العمليات والتخدير.

كما تابع مدير الفرع نسب إشغال المستشفي والرعايات، معدلات العمليات، جداول النوباتجيات، ملفات المرضي، مرور الأطباء، الخطط العلاجية، سجلات الصيانة والأعطال، ومرور فرق الصيانة الطبية والغير طبية، بالإضافة إلي التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته.

ـ تقارير أسبوعية توضح نسب التحسن في أعطال الأجهزة الطبية.

موجهًا فرق الصيانة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح نسب التحسن الملحوظ في صيانة الأجهزة، مع سرعة مخاطبة الشركات للإنتهاء من أعطال الأجهزة، فضلًا عن حصر إحتياجات المستشفيات من التجهيزات الضرورية واستكمال قواعد بيانات الأجهزة بالتنسيق مع إدارة التموين الطبي.

ـ التواجد اليومي لقسم المشروعات ومهندس مقيم من المكتب الاستشاري لمتابعة الأعمال.

خلال جولته، تابع مدير الفرع أعمال التطوير بوحدة الكلي، والرعايات، وطلب مدير الفرع ضرورة التواجد اليومي لقسم المشروعات والمكتب الإستشاري للوقوف علي أعمال التطوير القائمة، موجهًا بمخاطبة المكتب الإستشاري لتكليف مهندس مقيم للمشروع، لسرعة الإنتهاء من الأعمال، ومتابعة التنفيذ ونسب الإنجاز طبقًا للجدول الزمني.

ـ تطبيق معايير السلامة والجودة الشاملة بالمخازن والصيدليات.

أكد مدير الفرع علي فرق الجودة والسلامة المهنية بالمرور اليومي علي المخازن والصيدليات ومتابعة التزام الجميع بمعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة الشاملة ومراجعة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لتحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان للمنشأة والعاملين.

موجهًا بسرعة الإنتهاء من مشاريع التحسين في الصيدليات والمخازن ومكتب الدخول والإنتهاء من تنفيذ وتطبيق معايير الجودة اليابانية بها خلال أسبوع.

ـ إستطلاعات رأي وتقارير يومية للوقوف علي احتياجات المواطنين.

استمع مدير الفرع لآراء المرضي للتأكد من رضاهم عن الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، فضلًا عن الإحتياجات المختلفة لهم، موجهًا برفع تقارير يومية لإدارة المستشفي عن إستطلاعات رأي المواطنين للوقوف علي احتياجاتهم ومتطلباتهم ورأيهم في تطوير الخدمات المقدمة بالمستشفي.

ـ إجتماع مع مديري المستشفيات، وخطة تصحيحية لتفادي الملاحظات.

وفي ختام الزيارة عقد مدير الفرع، إجتماعًا مع مديرين مستشفيات (النيل، بنها، بهتيم)، لمناقشة ملاحظات المرور والتوصيات ووضع خطة تصحيحية بجدول زمني ومسئوليات واضحة للجميع.

كما شهد الإجتماع تدارس بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه الأقسام الطبية والإدارية، وسبل تطويرها، للوصول لأفضل النتائج والمخرجات.

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