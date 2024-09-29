الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظ القليوبية يتابع مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالقليوبية، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يستهدف تطوير البنية التحتية في عدد من المدن بالمحافظة، وعلى رأسها قليوب والخانكة وطوخ.

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مشروعات حياة كريمة بالقليوبية 

ناقش الاجتماع مشروعات الصرف الصحي المطلوب تنفيذها بالثلاث مدن التي دخلت تحت مظلة مبادرة حياه كريمة وذلم لتذليل العقبات وانهاء الموافقات اللازمة لبدء تلك المشروعات حيث ناقش الاجتماع سرعة استخراج موافقة وزير الزراعه لإنشاء 4 محطات صرف صحي في مدينة طوخ وهي محطة صرف صحي الحسانيه وكفر الحصافة ومنصورة نامول وكفر الحصافة وقبلي مشتهر والمحطة الفرعية لشرق الطريق السريع والتي تم الحصول علي موافقة مجلس الوزراء لها بالاضافة إلى إنشاء محطة مياه سيتم إنشائها ببرشوم، ووجه المحافظ بالسير في إجراءات موافقة الزراعة أيضا.

متابعة محطات الصرف الصحي بالقليوبية

أما بمدينة قليوب فجاري استخراج التراخيص لإنشاء المحطة الفرعيه لسنديون وكفر السبيل وقرية السد وزاوية النجار حيث وجه المحافظ بسرعه التنسيق مع الجهات المعنية في مجالس المدن والجهاز التنفيذي ووزارة الزراعة.

وفي مدينة الخانكة جرى التنسيق لبدء تنفيذ محطات صرف صحي التين والنبراوي وسيدي فارس ومحطة الأمل ( عرب العليقات) والصفا والياس وشاهين.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير شبكات الصرف الصحي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على متابعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والتأكد من تحقيق أهدافه المرجوة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يساهم في جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لشركه المياه والصرف الصحي.

 

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