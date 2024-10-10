محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير اليونان سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نيكولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة ويوانيس بيرجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة اليونان مشيدا بالعلاقات المصرية اليونانية وعمقها التاريخي عبر الزمن نتيجة لقرب البلدين جغرافيا، والتشابه الكبير في العادات والثقافة، مؤكدا على ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك خاصة في مجالات التعليم والسياحة والاقتصاد.

واقترح إقامة رحلات بحرية لليوم الواحد بين الإسكندرية واليونان، يستطيع فيها السياح اليونانيون زيارة المعالم الأثرية بالإسكندرية، وزيادتها إلى يومين وزيارة القاهرة، ودراسة إمكانية عمل سوق مفتوح لليوم الواحد يتم فيه عرض المنتجات اليونانية.

ومن جانبه أكد سفير اليونان أن البلدين يجمعهما تاريخ طويل وأننا حاليا نجني ثمار هذا التاريخ، وأن العلاقات المصرية اليونانية تمر حاليا بأفضل حالاتها.

أعرب سفير اليونان عن سعادته بزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال السياحى، مؤكدا على ضرورة تنسيق التعاون التجاري مع رجال الأعمال والغرفة التجارية المصرية واليونانية.

وأشاد في هذا السياق بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والتي نالت جائزة أفضل غرفة تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما أكد محافظ الإسكندرية علي أهمية عقد لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية واليونان في أقرب فرصة ممكنة لتوطيد التعاون التجاري.

وعلي الجانب الآخر، أكد السفير أن هناك مشروعة لافتتاح فرع للجامعة اليونانية بالإسكندرية، وأن المشروع قد تمت الاشادة به من وزارة التعليم العالي وجاري استكمال إجراءات الحصول علي الموافقات للتنفيذ في أقرب فرصة.