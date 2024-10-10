رقية السادات تكشف كواليس خطاب علي أمين للرئيس الراحل

تحدثت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن الخطاب الذى أرسله معها من لندن الكاتب الصحفي على أمين وطلب منها توصيله للرئيس الراحل السادات.

زيارة علي أمين لرقية السادات

وقالت «ابنة الرئيس الراحل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» إنها كانت فى لندن، وعلمت أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ موجود بإحدى المستشفيات، فتوجهت لزيارته، وتفاجأت بتواجد على أمين.

بكاء علي أمين وخطاب السادات

وأضافت: «الكاتب الصحفي الراحل على أمين، طلب منى أن يقوم بزيارتى فى الشقة المستأجرة فى لندن، وبالفعل قام بزيارتي فى اليوم التالي، وكانت معه علبة شوكولاته، وقام بإخراج جواب، وقالى لي هل ممكن حضرتك تسلمي الجواب يد ليد للرئيس السادات، وبالفعل أخذت منه الجواب وظل يبكي».

قرار العفو الرئاسي عن مصطفى أمين

وتابعت: «حينما وصلت إلى مصر، كان والدي الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى الإسكندرية، فكلمته وتوجهت إلى محافظة الإسكندرية وأخذت معي الجواب، وأعطيته الجواب، وبعدها صدر قرار بالعفو الرئاسي عن مصطفي أمين، وعلى أمين رجع بعدها من لندن على رئاسة تحرير الأهرام، وتم دعوة مصطفي أمين وعلى أمين ومحمد حسنين هيكل لفرح شقيقتي».