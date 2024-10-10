الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رقية السادات تكشف كواليس خطاب علي أمين للرئيس الراحل

الرئيس الراحل أنور
الرئيس الراحل أنور السادات، فيتو

تحدثت رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن الخطاب الذى أرسله معها من لندن الكاتب الصحفي على أمين وطلب منها توصيله للرئيس الراحل السادات.

زيارة علي أمين لرقية السادات

وقالت «ابنة الرئيس الراحل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» إنها كانت فى لندن، وعلمت أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ موجود بإحدى المستشفيات، فتوجهت لزيارته، وتفاجأت بتواجد على أمين.

 

بكاء علي أمين وخطاب السادات

وأضافت: «الكاتب الصحفي الراحل على أمين، طلب منى أن يقوم بزيارتى فى الشقة المستأجرة فى لندن، وبالفعل قام بزيارتي فى اليوم التالي، وكانت معه علبة شوكولاته، وقام بإخراج جواب، وقالى لي هل ممكن حضرتك تسلمي الجواب يد ليد للرئيس السادات، وبالفعل أخذت منه الجواب وظل يبكي».

 

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

السيسي لروح السادات: ما وهبت له حياتك لن يضيع هباء ولن ينقص من أرضنا شبر

قرار العفو الرئاسي عن مصطفى أمين 

وتابعت: «حينما وصلت إلى مصر، كان والدي الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى الإسكندرية، فكلمته وتوجهت إلى محافظة الإسكندرية وأخذت معي الجواب، وأعطيته الجواب، وبعدها صدر قرار بالعفو الرئاسي عن مصطفي أمين، وعلى أمين رجع بعدها من لندن على رئاسة تحرير الأهرام، وتم دعوة مصطفي أمين وعلى أمين ومحمد حسنين هيكل لفرح شقيقتي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

رقية‭ ‬السادات‮ السادات أنور السادات علي أمين مصطفى أمين

مواد متعلقة

رقية السادات تكشف عن موقف مع صلاح ذو الفقار فترة حبس الرئيس الراحل

السيسي لروح السادات: ما وهبت له حياتك لن يضيع هباء ولن ينقص من أرضنا شبر

صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

الشبح ينجو من الموت، معلومات عن وفيق صفا الرجل الغامض في حزب الله

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بالقاهرة الجديدة

مشاجرة بين طبيبي أسنان مع 3 طلاب بسبب لهو الأطفال في النزهة

منوعات

المزيد

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب.. أهم روايات الكاتبة الكورية هان كانج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

شهاب الأزهري: الصلاح هو طريق القرب من الله والتوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية