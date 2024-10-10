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رياضة

اليابان تتقدم على السعودية بهدف في الشوط الأول بتصفيات المونديال

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

تقدم منتخب اليابان بهدف دون رد أمام منتخب السعودية بالشوط الأول في المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

وأحرز هدف اليابان دايتشي كامادا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي

خط الوسط: عبدالإله المالكي – مصعب الجوير – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – أيمن يحيى – فراس البريكان.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان في جميع البطولات


ويمتلك منتخب اليابان الأفضلية على المنتخب السعودي حيث، تقابل منتخب السعودية مع منتخب اليابان من قبل 18 مباراة، نجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز في 11 مباراة استطاع خلال هذه المواجهات تسجيل 28 هدفا، بينما على الجانب الآخر نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط سجل خلالها المنتخب السعودي 16 هدف وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المنتخبين.
 أما في تصفيات كأس العالم، فتواجه المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في خمس مباريات، نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في مباراتين وسجل خلالهما 3 أهداف، بينما على الجانب الآخر فنجاح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز أيضا في مباراتين سجل خلالهما 4أهداف، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

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منتخب السعودية منتخب اليابان سعود عبدالحميد

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