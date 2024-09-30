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رياضة

بعد سقوطه من الدور الثاني، آخر تطورات حالة نجم الشباب السعودي

فهد المولد، فيتو
فهد المولد، فيتو

كشف فهد باقديم الوكيل السابق للاعب فهد المولد، نجم نادي الشباب السعودي آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الكرة السعودية فهد المولد مهاجم الشباب السعودي والذي يرقد في العناية المركزة منذ فترة بعد الحادث الغامض لسقوطه من فوق شرفة منزله في دبي.

وقال فهد باقديم إن تطورات ملحوظة وإيجابية تشهدها حالة النجم السعودي الصحية في الوقت الراهن، وسط ترقب كبير من الشارع الرياضي الرياضي السعودي لحالة اللاعب.

وتابع في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر" سابقًا: "الحمد لله.. تحسن بسيط ولله الفضل والمنة، تم إبعاد التنفس الاصطناعي وعودة التنفس الطبيعي"، 

وأكمل تغريدته بالقول: "دعواتكم لفهد المولد بأن يلبسه الله الشفاء العاجل وأن يضمد جراحه يا كريم".

اصابة نجم الشباب السعودي

وكان المولد قد تعرض لحادث السقوط من شرفة منزل بالدور الثاني خلال وجود في دبي قبل أسابيع قليلة لتصبح حالته الصحية حرجة قبل أن يتم نقله مؤخرا إلى المملكة.

وكانت الملاعب السعودية قد شهدت مبادرات عديدة من عدة أندية للتعبير عن أمنيات الشفاء لنجم الكرة السعودية.

ولعب المولد أغلب مسيرته الاحترافية بقميص الاتحاد كما يدافع عن ألوان الشباب في الموسم الحالي، وكان قد شارك مؤخرا في مشوار المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم 2026.

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