الكشف على 1272 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة (صور)

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة بالمحمودية يومى الأربعاء والخميس، وتم الكشف خلالها على ١٢٧٢ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وذلك فى إطار مبادرة "بداية".





قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتى الباطنة ٤١٣ - عيادتي الأطفال ٣٠٢ - الجراحة ١٤٣ - النساء ٧٨ - تنظيم الأسرة ٣١ - العظام ١٩٤ - الجلدية ٤٨ - الأسنان ٦٣).



بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.





قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية سيدي عقبة بالبحيرة، فيتو

ويأتي ايضًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية.