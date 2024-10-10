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حالة الطقس غدًا الجمعة 11-10-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة طقسا حارا نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 36 نهارًا و25 درجة ليلا.

 

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

 

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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