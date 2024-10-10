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محافظات

"المكتشفات الأثرية الحديثة لمحافظة البحيرة" ندوة اليوم التاسع بمعرض دمنهور السابع للكتاب

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

أقيمت ندوة تاريخية تثقيفية بعنوان "المكتشفات الأثرية الحديثة لمحافظة البحيرة"، بمبني المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، علي هامش معرض دمنهور السابع للكتاب، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة  تحت رعاية  الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، وإشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

عرض المكتشفات الأثرية الحديثة في عدد من مراكز محافظة البحيرة

حاضر فيها الدكتور احمد سعيد الخرادلي- مدير منطقة آثار البحيرة، الدكتور علاء رجب النحاس- مدير إدارة الوعي الأثري، والدكتورة زينب محمد علي- مفتشة الآثار، وكل من مفتشين الآثار احمد محمد نعيم، واحمد رزق السيد، واحمد عبد الهادي ابراهيم، والدكتور باسم محمود مرسي.

صناعة الفخار ومعاصر النبيذ، في كوم "عزيزة" بأبو حمص

وتضمنت الندوة، عرض المكتشفات الأثرية الحديثة، في عدد من مراكز محافظة البحيرة، ومنها الحصن العسكري والمعبد، الذي يرجع إلى عصر رمسيس الثاني، بتل آثار الأبقعين، وورش الصناعة المتنوعة ما بين صناعة الفخار ومعاصر النبيذ، في كوم "عزيزة" بأبو حمص، والحمام الأفران وتل أبو الجدور بأبو المطامير، فضلًا عن بعض بقايا الشواهد الأثرية بالدلنجات، مثل الآبار والصوامع والأفران، كما تم عرض بعض اللقى الأثرية المهمة التي عُثر عليها بالمحافظة.

 

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