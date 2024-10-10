ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

كشف الفنان ماجد المصري، حقيقة الفيديو المنتشر له مع محمد سامي من كواليس تصوير مسلسل إش إش لمي عمر، والمقرر عرضه في رمضان 2025، والذي ظهر فيه محمد سامي منفعلا وقال “محدش يتكلم وأنا بتكلم”، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا، وأعتقد البعض أن “سامي” يهين الحاضرين.

انفعال محمد ساميّ في تصوير مسلسل إش إش

وقال ماجد المصري في تصريح خاص لفيتو: “محمد ساميّ مش بيهين الناس ولا حاجة، دي ناس كانت فاكرة أني فيه فرح بجد دخلوا جوة الفرح، واكتشفوا أن دا تمثيل وتوقف التصوير ومش عارفين نكمل شغلنا، ومحمد سامي أتكلم مع الناس وقال مش هينفع كدا”.



وأضاف ماجد المصري: “كان ناقص وقت قصير علي آذان الفجر فكنا عايزين نخلص تصوير وأي حد مكانه كان لازم يتكلم مع الناس وهو اتكلم معاهم بمنتهي الأدب ومفيش أي إهانة نهائي”.

تفاصيل مسلسل إش إش لمي عمر

وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذي يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مى عمر، لكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وهالة صدقي وماجد المصري وشيماء سيف وانتصار وعلاد مرسي ومحمد الشرنوبي وادوارد وطارق النهري وعصام السقا وإيهاب فهمي ودينا، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.