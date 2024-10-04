أسرة إش إش تواصل التصوير بهذه الديكورات

تواصل أسرة مسلسل إش إش تصوير مشاهد العمل بين بعض الديكورات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتواجد ملهى ليلى يحمل اسم إش إش، وبين قصر السكاكيني في غمرة الذي يتم تصوير عددًا من المشاهد بداخله.

وانتهت أسرة مسلسل إش إش ما يقرب من تصوير 60٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، وحاليا يتم تصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل.

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل أش أش مع الفنانة مى عمر، حيث يلعب شخصية والدها هلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل أش أش

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.