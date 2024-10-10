طرق العناية بالشعر المصبوغ، وترطيبه واستعادة نعومته

طرق العناية بالشعر المصبوغ، يعد الشعر المصبوغ من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية خاصة، فالصبغات الكيميائية تؤثر على تركيبة الشعر وتسبب تلفًا تدريجيًا إذا لم تتم العناية به بالشكل الصحيح.

تتعدد المشاكل التي يواجهها الشعر المصبوغ، مثل الجفاف، فقدان اللمعان، والتقصف. لذلك، من الضروري اتباع روتين عناية متكامل يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولونه لأطول فترة ممكنة.

خطوات العناية بالشعر المصبوغ

العناية بالشعر المصبوغ تتطلب اهتمامًا خاصًا من خلال استخدام المنتجات المناسبة، الترطيب العميق، والابتعاد عن العوامل التي تسبب تلف الشعر مثل الأدوات الحرارية وأشعة الشمس. الالتزام بهذه النصائح يضمن الحفاظ على صحة الشعر وجماله، ويُساعد في الإبقاء على لون الصبغة لفترة أطول دون الحاجة إلى تكرار عملية الصبغة باستمرار.

ترطيب الشعر المصبوغ

اختيار الشامبو والبلسم المناسبين

أول خطوة للعناية بالشعر المصبوغ تبدأ من اختيار منتجات الشعر المناسبة. لا ينبغي استخدام أي شامبو أو بلسم عادي، بل يجب اختيار منتجات مصممة خصيصًا للشعر المصبوغ. هذه المنتجات تكون خالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات، والتي قد تسبب تلاشي اللون بسرعة وتجفف الشعر. كما أن الشامبوهات الخاصة بالشعر المصبوغ تحتوي عادةً على مكونات مغذية تساعد في الحفاظ على اللون لفترة أطول، بالإضافة إلى ترطيب الشعر وإعادة الحيوية إليه.

تقليل عدد مرات غسل الشعر

غسل الشعر المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلاشي لون الصبغة بسرعة أكبر، ولذلك ينصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر المصبوغ. يكفي غسله مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحفاظ على نظافته دون التأثير على اللون. كما يُفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد عند غسل الشعر، لأن الماء الساخن يساهم في فتح مسامات الشعر وبالتالي يسرّع من فقدان اللون.

ترطيب الشعر بعمق

الشعر المصبوغ عرضة للجفاف أكثر من الشعر الطبيعي، وذلك بسبب تأثير المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات. لذلك، يجب الحرص على ترطيب الشعر بعمق باستخدام ماسكات وأقنعة مغذية مرة أو مرتين في الأسبوع. يمكن استخدام منتجات تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان، زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، فهي تساعد في إعادة التوازن الترطيبي للشعر وتحميه من التقصف والتلف.

تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية

الأدوات الحرارية مثل مكواة الشعر ومجففات الهواء الساخن تسبب تلفًا كبيرًا للشعر المصبوغ، حيث أنها تؤدي إلى جفافه وفقدان لمعانه. لذلك، يفضل تجنب استخدامها قدر الإمكان. وإذا كانت هناك حاجة لاستخدامها، فيجب الحرص على وضع واقي حراري على الشعر لحمايته من تأثير الحرارة العالية.

الحماية من أشعة الشمس

أشعة الشمس فوق البنفسجية تعد من أكثر العوامل التي تسبب تلاشي لون الشعر المصبوغ. لذلك، يُنصح بحماية الشعر من أشعة الشمس المباشرة سواء بارتداء قبعة أو استخدام منتجات تحتوي على عوامل حماية من الشمس (SPF). هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على حيوية اللون وتأخير تلف الشعر.

تجنب التعرض للكلور والمياه المالحة

المياه المحتوية على الكلور، مثل تلك الموجودة في المسابح، تعتبر من العوامل الرئيسية التي تتسبب في إضعاف الشعر المصبوغ وتلاشي لونه. لذلك، من المهم ارتداء قبعة سباحة عند السباحة، أو غسل الشعر مباشرة بعد الخروج من الماء للتخلص من أي بقايا للكلور. الأمر ذاته ينطبق على المياه المالحة، فهي تضر بالشعر وتسبب جفافه.

العناية بالشعر المصبوغ

قص الأطراف بشكل دوري

الشعر المصبوغ يحتاج إلى قص أطرافه بشكل دوري للتخلص من التقصف الذي يظهر نتيجة الصبغات والعوامل البيئية. يُنصح بقص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر الشعر الصحي والمرتب. هذه الخطوة تساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه بطريقة صحية.

اختيار الصبغات عالية الجودة

أخيرًا، لا يمكن إغفال أهمية اختيار صبغات شعر ذات جودة عالية ومن ماركات معروفة. الصبغات الرخيصة تحتوي عادةً على نسبة أعلى من المواد الكيميائية الضارة التي تسبب تلفًا كبيرًا للشعر على المدى الطويل. لذلك، من الأفضل استثمار المال في صبغات خالية من الأمونيا أو تعتمد على مكونات طبيعية للحفاظ على صحة الشعر.