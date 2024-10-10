الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوسري والبريكان يقودان منتخب السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني  لمنتخب  السعودية  تشكيل المنتخب أمام اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي

خط الوسط: عبدالإله المالكي – مصعب الجوير – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – أيمن يحيى – فراس البريكان.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان في جميع البطولات


ويمتلك منتخب اليابان الأفضلية على المنتخب السعودي حيث، تقابل منتخب السعودية مع منتخب اليابان من قبل 18 مباراة، نجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز في 11 مباراة استطاع خلال هذه المواجهات تسجيل 28 هدفا، بينما على الجانب الآخر نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط سجل خلالها المنتخب السعودي 16 هدف وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المنتخبين.
 أما في تصفيات كأس العالم، فتواجه المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في خمس مباريات، نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في مباراتين وسجل خلالهما 3 أهداف، بينما على الجانب الآخر فنجاح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز أيضا في مباراتين سجل خلالهما 4أهداف، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب السعودية منتخب اليابان مانشيني روبرتو مانشيني سعود عبدالحميد سالم الدوسري

مواد متعلقة

بعد سقوطه من الدور الثاني بمنزله، المنتخب السعودي يدعم فهد المولد (صور)

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لكأس السوبر المصري

منتخب قطر بالقوة الضاربة أمام قيرغيزستان بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا

أيمن عبد العزيز: حزين على عدم الاهتمام بمباريات منتخب مصر

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

حقيقة تولي هاني رمزي إدارة التعاقدات بعد اعتذار أمير توفيق

ياسر إبراهيم يعود للتدريبات الجماعية اليوم

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

وكلاء أعمال محمود بنتايك يردون على أنباء إيجابية منشطات اللاعب

من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر

أحد مهندسى صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط يوجه رسالة إلى مصر

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

منوعات

المزيد

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

خالد الجندي: هناك خلط كبير بين الحلال والحرام في المعاملات التجارية (فيديو)

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية