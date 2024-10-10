الدوسري والبريكان يقودان منتخب السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل المنتخب أمام اليابان في الجولة الثالثة من دور المجموعات من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي

خط الوسط: عبدالإله المالكي – مصعب الجوير – ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري – أيمن يحيى – فراس البريكان.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان في جميع البطولات



ويمتلك منتخب اليابان الأفضلية على المنتخب السعودي حيث، تقابل منتخب السعودية مع منتخب اليابان من قبل 18 مباراة، نجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز في 11 مباراة استطاع خلال هذه المواجهات تسجيل 28 هدفا، بينما على الجانب الآخر نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في 6 مباريات فقط سجل خلالها المنتخب السعودي 16 هدف وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المنتخبين.

أما في تصفيات كأس العالم، فتواجه المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في خمس مباريات، نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في مباراتين وسجل خلالهما 3 أهداف، بينما على الجانب الآخر فنجاح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز أيضا في مباراتين سجل خلالهما 4أهداف، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.