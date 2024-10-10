الخميس 10 أكتوبر 2024
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وكيل صحة سوهاج يتفقد غرف الحجر الصحي بالمطار

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد غرف الحجر الصحى

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم غرف الحجر الصحي للمسافرين  بمطار سوهاج الدولي للإطمئنان إلي تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية الصحيحة فى الحجر الصحى.

ورافقه فى الزيارة اللواء طيار تامر الجريدي نائب مدير مطار سوهاج الدولي والعميد طارق عبدالعليم رئيس قسم الجوازات بالمطار الدكتورة هاجر محمود مسئول الطب الوقائي والدكتور فؤاد أحمد علي رئيس قسم الحجر الصحي.

وكيل صحة سوهاج يتفقد غرف الحجر الصحى بمطار سوهاج

 

 

 

وأضاف دويدار أن الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي خلال عام  قام بفحص 579 ألف و345 مسافر ما بين قادم ومغادر لعدد من الدول العربية والأجنبية علي متن 4871 رحلة جوية  مؤكدًا أن الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي تم تزويده بأحدث أجهزة الفحص المتخصصة وذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التي تتخذها لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين بالمطارات المختلفة.

 

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