محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص الطلبات المقدمة لنقل وندب المعلمات
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة من معلمات الدفعة الأولى المغتربات للنقل أو الندب من إدارات جنوب المحافظة " المنشاة ـ جرجا ـ البلينا ـ دار السلام "، وذلك لتقليل الاغتراب كمرحلة أولى لبعض المعلمات، على أن يتم إنهاء كافة حالات الاغتراب بعد نهاية العام الدراسي الجاري، أو تعيين دفعة جديدة أيهما أقرب، حرصا على استقرار العملية التعليمية.
وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع عناصر العملية التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة أحد أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعضوية أحد أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وأحد أعضاء توجيه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.
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