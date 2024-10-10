رئيس جامعة سوهاج يستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد بكلية التربية النوعية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين صدر قرار التعاقد معهم فى الوظائف التى أعلنتها الجامعة مؤخراََ، وتم اختيارهم للتعيين على درجة مدرس بكلية التربية النوعية، وذلك فى إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وقد حضر اللقاء كلا من الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، وأمير عبد العال مدير عام شئون العاملين.

حسان يؤكد أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لاستكمال الهياكل الأكاديمية

وفى بداية اللقاء، هنأ رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس الجدد على تعينهم مدرسين بكلية التربية النوعية، ونجاحهم فى اجتياز كافة اختبارات المفاضلة لاختيار الأفضل منهم لتوزيعهم على أقسام الكلية حسب تخصص كلا منهم، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لاستكمال الهياكل الأكاديمية بمختلف الكليات، وتحرص على أن تكون جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة من خلال الإعلان لضمان تحقيق المساواة وإعمالاََ لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظيفة، حيث أعلنت الجامعة عن شغل الوظائف المطلوبة طبقًا لشروط موضوعية وقانونية للتأكيد على شفافية الجامعة فى اختيار أفضل المرشحين بعد اجتيازهم عدد من المراحل ومرورهم على اللجان المختصة للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب والأكفأ ممن تنطبق عليه الشروط والمعايير.

حسان يشدد على ضرورة الالتزام بقواعد العمل الجامعى

وخلال اللقاء، وجه النعماني أعضاء هيئة التدريس الجدد بضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل الجامعي، وحسن الانتظام داخل الهيكل الأكاديمي، مؤكدًا لهم أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعانة بالكوادر الشابة المؤهلة، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق والسداد فى مهام عملهم الجديد، وأن يساهموا بقوة فى رفع شأن الجامعة وخدمة مصالح الطالب الجامعي.

ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء أبو زيد، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد فى مختلف تخصصات الكلية، وهم الدكتورة جيهان اسماعيل عبد العظيم مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي تخصص ملابس ونسيج، والدكتورة ياسمين عبد العزيز محمد مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي تخصص إدارة منزلية، الدكتور طارق صبحي أبو سعد مدرس بقسم التربية الفنية تخصص خزف، والدكتور هاني عبد المتجلي عبد الغني مدرس بقسم التربية الفنية تخصص أشغال خشب، والدكتور أشرف حسن اسماعيل مدرس بقسم التربية الموسيقية تخصص موسيقى عربية (عود)، والدكتور وليد أحمد إبراهيم مدرس بقسم الإعلام التربوي تخصص فنون مسرحية.

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