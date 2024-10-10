بعد أزمة بنتايك، خبير لوائح يشرح قوانين المنشطات وإعادة السوبر الأفريقي في هذه الحالة

محمود بنتايك، كشف محمد فضل الله خبير اللوائح القوانين الرياضية المتعلقة بمكافحة المنشطات، وذلك بعد أنباء ثبوت إيجابية عينة محمود بنتايك لاعب الزمالك، خلال الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في السوبر الأفريقي.

وردا على إمكانية معاقبة الزمالك أو سحب لقب السوبر الأفريقي منه، قال محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية عبر حسابه على “فيس بوك”، أنه إذا ثبتت إيجابية عينة لاعب كرة قدم بتعاطي المنشطات، فإن العقوبة تُطبق على اللاعب بشكل فردي فقط.

وأضاف فضل الله قائلا: “إذا لم يُشارك اللاعب الذى ثَبتت إيجابية عينته في المباراة، فقولًا واحدًا لاتتأثر نَتيجة الفريق بهذا الأمر إذا كان الفريق فائزًا، ومن ثم يُعاقب اللاعب وحدهُ دُون تأثير مُباشر على نتائج الفريق في المباريات التي لم يشارك فيها”.

وشدد محمد فضل الله على أن الحالة الوحيدة لإعادة المباراة، بسبب المنشطات تكون في حالة المنشطات المؤثرة على نتائج الفرق الرياضية، وبالتحديد إذا ثبت أن هناك تواطؤ أو علم جماعي بِتعاطي المُنشطات أو إذا ثبتُ تَعاطي المُنشطات من عدة لاعبين في نفس الفريق فى نَفس ذات الوقت، هذا الأمر قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الفريق أو فرض عقوبات جماعية.



محمد فضل الله خبير اللوائح

حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت عن إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق في لقاء السوبر الإفريقي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: كل ما يتردد عن إيجابية عينة محمود بنتايك غير صحيح بالمرة، ولم يصل لنا أي شيء رسمي يفيد بإيجابية عينة أي لاعب من فريق الزمالك.

وكان أحد الإعلاميين بالأمس أشار في برنامجه إلى إيجابية عينة محمود بنتايك في لقاء السوبر الأفريقي الذي توج به نادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.