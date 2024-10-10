أعمال نظافة وإصلاح الأعمدة وصيانة الكشافات في بلبيس بالشرقية

أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، على رؤساء الوحدات المحلية التابعه لمركز ومدينة بلبيس بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى لمداخل العزب والقرى التابعة للوحدات لخلق بيئة صحية خالية من الامراض واصلاح اعمدة الانارة.

وعلى ذلك قام فريق العمل بالوحدة المحلية انشاص الرمل بمتابعة اعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق السعدية أنشاص والمرور على اعمدة الإنارة للتأكد من عدم وجود نزلات كهربائية.

حملة نظافة موسعة بشبرا النخلة

وأيضا قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة بحملة نظافة موسعة على طريق بلبيس منيا القمح الرئيسى منطقة السوق وبمحيط مجمع المدارس ومنطقة البريد ولوحة كهرباء شبرا النخلة كما تم صيانة للكشافات والأسلاك بقرية الجوسق وعزبة جغلى وتم استبدال التالف وتركيب لمبات جديدة.

وقامت الوحدة المحلية العدلية بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحدة وعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بقرية ميت حمل والشغانبة التابعة للوحدة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية التى تقضى بسرعة إزالة الإشغالات وإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع والقضاء على الوصلات النازلة على الأعمدة لمنع الماس الكهربى فى الشتاء

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