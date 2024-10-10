راح الجسد وبقيت آثار الجبن والعسل على الأسفلت، قصة تدمي القلوب لـ سيدة وابنتي شقيقتها ضحايا حادث الشرقية (فيديو)

ضحايا لقمة العيش، مع بزوغ الفجر ينطلقون في تجمعات بقريتهم كفورنجم التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، حاملين كميات كبيرة من الجبن والزبد والفطير والعسل ينتظرون السيارة التى تقلهم إلى بعض الأسواق الشهيرة في محافظة السويس (العين السخنة) من أجل من أجل كسب رزق أطفالهم وتوفير المال يمكنهم الاستناد عليه ضد مصاعب الحياة، عيونهم لم تشبع نوما ترى فيها أحزانا تنبئ عن أرواح أنهكها طول المسير، لا يدرى أحدهم هل سيعود حيا أم أنه قد آن أوان الرحيل.

ذهبوا للبحث عن لقمة العيش الحلال..فعادوا جثث هامدة

بمجرد أن تبدأ الشمس فى نسج خيوط الضوء على الكون معلنة بدء يوم جديد تستعد عزة وهالة وكريمة وابنتي شقيقتها إسراء وهالة وفرجة وسمر ومروة من سيدات وفتيات القرية الهادئة للخروج من حيث يسكنون، متوجهين نحو سيارة ربع نقل تقلهم إلى محافظة السويس في رحلة البحث عن لقمة العيش.

الحزن الشديد يكسو وجوه أسر ضحايا الحادث الأليم،فيتو

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى

الساعات الأولى من صباح الأربعاء ربما هو اليوم الأسوأ فى تاريخ القرية المنكوبة التى بمجرد أن حل المساء وسرى فيها خبر وفاة 7 من أبنائهم، لينقلب سكون ليل القرية الفقيرة الهادئة وتتعالى أصوات الصراخ والنحيب.

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى،فيتو22

لم يترك الحزن منزلًا واحدًا في قرية كفورنجم إلا وتسلل إليه؛ فالجميع يبكون الضحايا السبعة ضحايا الحادث الإقليمي، من بينهم سيدة وابنتا شقيقتها (واحدة منفصلة تسعى من أجل الإنفاق على طفليها بعد تخلي والدهما عنهما والأخرى متزوجة تساعد زوجها في مصاريف المنزل) واللتان توجهتا إلى السويس لبيع الفطير والعسل والجبنة وتركتا أبناءهما مع والدتهما أم خالتهما لديها 5 أطفال علاوة على سيدة تدعى رنا والتى غادرت الحياة وكانت العائل الوحيد لأسرتها وكانت تتولى الإنفاق على طفلين أكبرهما 6 سنوات بعد وفاة زوجها.

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى،فيتو33

مشهد لا يتكرر كثيرًا في القرية المنكوبة؛ حيث ظهر عدد من النساء يسِرن في شوارع القرية في مجموعات، يقصدن منازل أسر ضحايا الحادث الأليم.

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى،فيتو1

أحد أهالي قرية كفورنجم يروي تفاصيل الحادث

ويروي محمد حسين أحد أبناء القرية تفاصيل الحادث قائلا: منتصف ليلة الأربعاء فوجئ باتصال هاتفي من أحد جيرانهم يخبره بمصرع وإصابة عدد من أبناء القرية في حادث أليم بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة مركز بلبيس بعد اصطدام السيارة التى تقلهم بسيارة نقل ثقيل على الفورهرع برفقة آخرين إلى مستشفى بلبيس المركزى وهناك أخبرهم الأطباء بوفاة 7 أشخاص معظمهم من السيدات.

ضحايا الحادث الإقليمى،فيتو

ضحايا الحادث الإقليمى،فيتو1

وأضاف: "تجمع عدد كبير من أهالي الضحايا أمام باب مستشفى بلبيس، وسادت حالة من الصراخ والبكاء الشديد، بعد التأكد من وفاة ذويهم"، لافتا إلى أن بين ضحايا الحادث المأساوي فقدان 3 من عائلة واحدة وهن:- كريمة والتى كانت تسعي من اجل كسب لقمة العيش للإنفاق على أطفالها الخمسة وابنتي شقيقتها “إسراء محمد”ولديها طفل يدعى “يزن” يبلغ من العمر 4 سنوات تقريبا وشقيقتها “هالة” لديها طفلان “شاهيناز ومحمد”.

ضحايا الحادث الإقليمى،فيتو2

وناشد حسين، المسؤولين بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس حازم الأشموني ووكيل وزارة التضامن بضرورة صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى،فيتو2

وداع مهيب، نعوش 7 معظمهم سيدات من قرية واحدة بالشرقية

في مشهد حزين لم تشهده قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 7 أشخاص (رجل،و6 سيدات) لقوا حتفهم في حادث الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة مركز بلبيس.

ضحايا الحادث الاقليمى،فيتو3

ضحايا الحادث الإقليمى،فيتو4

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث بأرض السوق بكفور نجم وتم دفنهم بمقابر القرية وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

القرية المنكوبة.. فقدت 7 من أبنائها في حادث الاقليمى المأساوى،فيتو3

مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لنعي الضحايا

ونعى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، وقال بعض أهالي القرية "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى خيرة أبناء القرية، شهداء لقمة العيش، كانوا من أكثر الناس خلقًا وأدبًا، لا نزكيهم على الله، ونحتسبهم عنده من الشهداء".

ضحايا الحادث الاقليمى،فيتو4

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 7 أشخاص جثث هامدة وهم كل من:- “منى على إبراهيم، 34 سنة، عاطف يوسف محمد، 50 سنة، رنا سعيد محمد، 22 سنة، إسراء محمد أحمد، 25 سنة، هالة محمد أحمد، 32 سنة، فرجة حسيني عثمان، 32 سنة، كريمة متولي إمام، 35 سنة جميعهم قرية كفور نجم واصابة كل من:-"مروة السيد مصطفى" 32 سنة، كسربالساق اليمنى وكدمات بالظهر، سمر عاطف يوسف، 27 سنة، كدمات شديدة بالجسد، جنا وليد سعيد، 10 سنوات، اشتباه بارتجاج في المخ وجميعهم من قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية وجرى تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أطفال فقدوا أمهاتهم في الحادث،فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثامين ضحايا الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم وضبط سائق السيارة التريلا (جري ضبطه لاحقا).

محافظ الشرقية ينعى وفاة 7 من قرية كفور نجم ضحايا حادث الطريق الإقليمي

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفاة 7 مواطنين من قرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي اتجاه بنها.



أعرب محافظ الشرقية عن حزنه الشديد لهذا الحادث الأليم، والذي راح ضحيته «رجل، و6 سيدات»، وإصابة ثلاثة آخرين من أبناء قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية، داعيا المولى أن يتغمد المتوفين بعظيم رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين