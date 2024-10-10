محافظ الإسماعيلية يطالب أصحاب الورش بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد بالمجمع الجديد (صور)

حصر مطالب أصحاب الورش وتشكيل مجلس إدارة من المحافظة وأصحاب الورش لبحث ايجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة تطرأ.

دعا اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أصحاب الورش إلى سرعة إنهاء الإجراءات والتعاقدات بمجمع الورش الحرفية الجديدة قبل مطلع ديسمبر المقبل وهو تاريخ نهاية المهلة المحددة لإنهاء الإجراءات والانتقال.

القضاء على الورش داخل المدينة

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه بحلول العام الجديد 2025 لن تكون هناك أى ورشة حرفية داخل المدينة.

جانب من الجولة،فيتو

تسيير خطوط مواصلات

وأكد أنه لتشجيع المواطنين على الوصول لمجمع الورش، تم تسيير خطوط مواصلات من موقف الفردوس إلى المجمع؛ لتسهيل الانتقالات.



وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل؛ لمتابعة الوضع على أرض الواقع والاستماع إلى مطالب أصحاب الورش الذين قاموا بالفعل بالانتقال للمجمع.

جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان،مدير الورش الحرفية وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

زيارة عدد من الورش

وحرص محافظ الإسماعيلية خلال جولته على زيارة عددًا من الورش للاطمئنان على سير العمل واستمع إلى شكواهم والمعوقات التي يقابلونها وأكد محافظ الإسماعيلية أن جميع المشكلات يتم حصرها والعمل على إيجاد حلول لها.

ضرورة نقل الورش

مشددًا على ضرورة نقل الورش المقلقة للراحة والمخالفة داخل الكتلة السكنية، إلى المجمع خاصة مع تكثيف حملات الغلق للمخالفين.



وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد والذي يقع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل، وذلك خلال الفترة من ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاث - الكيلو٢(الحجاز)- نفيشة – أبوعطوة -منطقة أبو التعاون).

حيث قرر محافظ الإسماعيلية اعتبارًا من أول ديسمبر القادم سيتم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ومن الجدير ذكره، أن مجمع الورش الحرفية يقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا، ويتضمن ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم-الحدادة-السمكرة-الدوكو)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًا متنوع الأنشطة و٦ كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إداري.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيها، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.

وأكد "أكرم" أن هذا المشروع قد طال انتظار تحقيقه لسنوات طويلة حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

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