الخميس 10 أكتوبر 2024
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زيارة قيادية لمتابعة العملية التعليمية والإجراءات المتبعة في مدارس دمياط الجديدة

زيارة قيادات المديرية
زيارة قيادات المديرية لمدارس دمياط الجديدة

شهدت مدارس ادارة دمياط الجديدة، اليوم، زيارة تفقدية هامة من قبل قيادات التربية والتعليم في المحافظة، حيث قام محمد رمضان وكيل الوزارة والدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية بزيارة عدد من المدارس، ومن بينها مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي ومدرسة المتميزة الرسمية للغات ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة.

وكيل الوزارة يتابع تقييم مستوى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتقييم مستوى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة.

وقد أشاد "وكيل الوزارة" بالجهود المبذولة في مدرسة أبو بكر الصديق، مثنيًا على التزام الطلاب بالحضور المنتظم.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة

كما أثنت "وكيل المديرية" على مستوى الالتزام والانضباط داخل فصول مدرسة السيدة خديجة ومدرسة المتميزة، مؤكدة على أهمية تفاعل الطلاب مع المعلمين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة التعليمية على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، وتطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.

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