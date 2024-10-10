مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر البطيخ
قام "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة شاملة في عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية.
وكيل التعليم يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
وجاء ذلك بحضور بكر عيد مدير الإدارة وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية والالتزام باللوائح والإجراءات المقررة.
وشملت جولة وكيل الوزارة، مدارس البساتين، العوامر تعليم أساسي، السلام ب، أبو الخير عامر، وكفر البطيخ تعليم أساسي، بالإضافة إلى افتتاح روضات اللغات بكفر البطيخ.
وأكد "وكيل الوزارة" خلال الجولة على أهمية الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وضمان انتظام سير الدراسة. كما شدد على ضرورة تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب والاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ.
وشملت الزيارة حضور الطابور الصباحي وتفقد الفصول الدراسية وإلتقاء التلاميذ للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية. كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.
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