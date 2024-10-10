الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

آرما للصابون تكشف حقيقة رفع أسعار منتجاتها

أرما للصابون، فيتو
أرما للصابون، فيتو

 كشفت شركة آرما للصابون والمنظفات حقيقة تحريك أسعار منتجاتها في الأسواق، مؤكدة أنها لم ترفع أسعار منتج "الأوكسي" منذ بداية العام الحالي 2024، وأن أي زيادات جديدة تعلن عنها بشكل رسمي.

 توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية

وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الخميس؛ التزامها بالأسعار الحالية يأتي في إطار حرصها على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبيةً لاحتياجات المستهلك المصري، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

 وأشارت إلى أنها تولي أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية دون مبرر.

وأضافت: أنها تعمل باستمرار على مراقبة السوق وضمان استقرار الإمدادات، بما يضمن عدم وجود أي تأثيرات سلبية على عمليات الإنتاج أو توافر المنتجات في الأسواق.

 

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يشار إلى أن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، كشف أمس الأربعاء عن ارتفاع أسعار منتجات أوكسي، خلال شهر أكتوبر 2024؛  ارتفاعات تراوحت ما بين 6 جنيهات و55 جنيهًا في عبوات المسحوق، مع إلغاء عبوات مسحوق الغسيل وزن الـ 9 كيلوات (وهذا ما نفته الشركة في بيانها الصادر اليوم).

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