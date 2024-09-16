غرفة الصناعات الكيماوية: توطين صناعة المنظفات ضرورة

أكد الدكتور عبد العزيز الخولي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن سوق المنظفات فى مصر واعدة في ظل تزايد الطلب على استخدام المنظفات نتيجة الكثافة السكانية العالية وزيادة الوافدين من الدول العربية المجاورة.

حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات

وتابع «الخولي» بأن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات التي تدعم إسرائيل، فرصة ذهبية أمام المنتجات المصرية وزيادة الإقبال عليها وكان لذلك انعكاسات إيجابية، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك؛ وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير".

أهمية تشجيع المنتج المصري

وأضاف في تصريحات صحفية أن زيادة التوعية لدى المستهلكين بأهمية تشجيع المنتج المصري يسهم في تنشيط مبيعات قطاع المنظفات ومساعدة الشركات على إقامة توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد «الخولى» باتجاه الدولة والقيادة السياسية إلى تعميق وتوطين الصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية والعمل علي زيادة الصادرات خلال المرحلة الراهنة لتعزيز الموارد الدولارية.

وطالب الحكومة بضرورة دعم الصناعات الصغيرة وتسهيل إجراءات التراخيص واستيراد الخامات اللازمة لتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز الخولي بدور غرفة الصناعات الكيماوية فى مواجهة التحديات التي تواجه المصانع والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يلعب دورا مهما في تقديم الدعم الفنى للشركات وكذلك رفع كفاءة العاملين بها لتعزيز قدرتها التنافسية.