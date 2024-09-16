الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الصناعات الكيماوية: توطين صناعة المنظفات ضرورة

د. عبد العزيزالخولي
د. عبد العزيزالخولي عضوغرفة الصناعات الكيماوية

أكد الدكتور عبد العزيز الخولي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن سوق المنظفات فى مصر واعدة في ظل تزايد الطلب على استخدام المنظفات نتيجة الكثافة السكانية العالية وزيادة الوافدين من الدول العربية المجاورة.

 

حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات

وتابع «الخولي» بأن حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية للشركات التي تدعم إسرائيل، فرصة ذهبية أمام المنتجات المصرية وزيادة الإقبال عليها وكان لذلك انعكاسات إيجابية، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك؛ وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بشكل كبير".

 

أهمية تشجيع المنتج المصري

وأضاف في تصريحات صحفية أن زيادة التوعية لدى المستهلكين بأهمية تشجيع المنتج المصري يسهم في تنشيط مبيعات قطاع المنظفات ومساعدة الشركات على إقامة توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد «الخولى» باتجاه الدولة والقيادة السياسية إلى تعميق وتوطين الصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية والعمل علي زيادة الصادرات خلال المرحلة الراهنة لتعزيز الموارد الدولارية.

وطالب الحكومة بضرورة دعم الصناعات الصغيرة وتسهيل إجراءات التراخيص واستيراد الخامات اللازمة لتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز الخولي بدور غرفة الصناعات الكيماوية فى مواجهة التحديات التي تواجه المصانع والعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يلعب دورا مهما في تقديم الدعم الفنى للشركات وكذلك رفع كفاءة العاملين بها لتعزيز قدرتها التنافسية.

مدبولي يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سبل التعاون بين البلدين

تحديث الصناعة يستعرض خدمات برنامج تعميق التصنيع المحلي في معرض الورق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غرفة الصناعات الكيماوية إتحاد الصناعات سوق المنظفات المنظفات المنتجات المصرية

مواد متعلقة

مدبولي يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سبل التعاون بين البلدين

تحديث الصناعة يستعرض خدمات برنامج تعميق التصنيع المحلي في معرض الورق

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية