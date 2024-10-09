الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

ارتفاع أسعار أوكسي
ارتفاع أسعار أوكسي في الأسواق

ارتفاع أسعار أوكسي في الأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار منتجات أوكسي، التي تشمل المنظفات والصابون.

تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار أوكسي في الأسواق

وأوضح «المنوفي» أن شركة أوكسي رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر أكتوبر 2024؛  ارتفاعات تراوحت ما بين 6 جنيهات و55 جنيهًا في عبوات المسحوق.

إلغاء عبوات مسحوق الـ 9 كيلوات

وأشار إلى أن الشركة ألغت عبوات مسحوق الغسيل وزن الـ 9 كيلوات.

 أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

وعن أسعار منتجات أوكسي في الأسواق، بعد الزيادة، فجاءت كالأتي:

  • بلغ سعر صابون جوي وزن 120 جرامًا نحو 14 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر صابون جوي وزن 165 جرامًا نحو 18 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر صابون دكلين وزن 85 جرامًا نحو 11 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر صابون دكلين وزن 120 جرامًا نحو 15 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر هاند ووش دكلين وزن 200 جرام نحو 35 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر هاند ووش دكلين وزن 450 جرامًا نحو 65 جنيهًا للمستهلك.

أسعار مسحوق أوكسي العادي في الأسواق

  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 50 جرامًا نحو 5 جنيهات للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 110 جرامات نحو 10 جنيهات للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 175 جرامًا نحو 15 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 250 جرامًا نحو 20 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 330 جرامًا نحو 25 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 500 جرام نحو 37 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن كيلو نحو 60 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 1.5 كيلو نحو 87 جنيها للمستهلك.
  • بلغ سعر مسحوق أوكسي العادي وزن 2 كيلو نحو 113 جنيها للمستهلك.

أسعار مسحوق أوكسي أتوماتيك في الأسواق

  1. بلغ سعر مسحوق أوكسي الأتوماتيك وزن 2.5 كيلو نحو 190 جنيها للمستهلك.
  2. بلغ سعر مسحوق أوكسي الأتوماتيك وزن 4 كيلوات نحو 280 جنيها للمستهلك.
  3. بلغ سعر مسحوق أوكسي الأتوماتيك وزن 8 كيلوات نحو 465 جنيها للمستهلك.

أسعار منتجات أوكسي الأخرى بعد تطبيق الزيادة 

وجاءت أسعار منتجات أوكسي الأخرى بعد تطبيق الزيادة كالأتي:

سعر منتجات أوكسي  بعد الزيادة في أكتوبر، فيتو

 أسعار منتجات أوكسي قبل الزيادة

وعن أسعار منتجات أوكسي قبل الزيادة فهي، كالأتي: 

سعر منتجات أوكسي قبل الزيادة الجديدة، فيتو

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